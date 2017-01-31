Beşiktaş'a Büyük Övgü! 'Bu Ligde Böyle Oynanır'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma boyunca istekli bir görüntü çizen siyah beyazlılarla ilgili spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den öcgü dolu sözler geldi.



Rıdvan Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında Beşiktaş - Konyaspor maç yorumu



İlk 10 dakika Beşiktaş'ı çok beğendim. Müthiş oynadı, presle birlikte... Fakat Beşiktaş'ı ikinci yarıda daha da fazla beğendim.



4-4-2'ye yakın bir sistemle çıkmış, kompakt oynayan bir takıma karşı bunu yapıyorsunuz.



Anadolu'dan İstanbul'a gelirken, "Aman ha, ilk 15 dakikaya dikkat" denirdi. Bunu tüm ikinci devreye yaydı Beşiktaş. 1-0'dan sonra iyi ve doğru kontratak yaptı ve rakibin hatalarını 2'ye, 3'e çıkararak değerlendirdi. 57. dakikada üçüncü golün santrasında 4 Beşiktaşlı pres yapıyordu, bu oyunu istedikleri gösteriyor.



Benim futbol anlayışım bu, büyük takım böyle oynar. Hücum devamlılığı müthişti. 86 ile 88 arası 100'e yakın pas yapmıştır mesela Beşiktaş, bırakmıyorlar.



Bu takımın santrforu kafa golü attı, penaltı attı, döndü şutla attı. Kanat oyuncusu içeri girip kafayla attı. Böylesi müthiş oynayan bir takım 5-1 de kazanmışken bize alkışlamak düşer. Tartışmasız 'en iyi topu oynayan takım biziz' dediler.



Şenol Güneş tezahüratları doğruydu ama biraz geç kaldı bence. Şenol hoca genel anlamda hak ettiği ilgiyi görmüyor. Taraftarın coşkusu dün hocaya yönelik olarak daha farklıydı. Puan olarak bakarsak uçurum var mı Başakşehir'le, hayır. Galatasaray'la değil... Fakat Beşiktaş'ın futbolu hem keyif veriyor, hem de doğru oynuyorlar. Bu ligde böyle oynanır. "Bu ligin oyun lideri biziz" dedi oyuncular ama puan olarak da lider olmaları gerektiğini gördüler. Cenk çok iyi top oynuyor, her türlü golü atıyor. Çok çalışmanın ürünüdür bu. Demba Ba'nın tribünde olması bile takımı olumlu etkiler. Hiçbir sorun çıkarmaz.



Demba Ba'dan bu sezon zor fayda alırsınız, soru işaretli bir oyuncu olsa da maliyetsiz olduğu için bir bakalım dediler herhalde. Kayıp olmaz, dursun. Cenk bence bu gidişle 24-25 golü rahat bulur.



Gol kralı olur gibi geliyor bana. Türkiye'de penaltısız gol kralı olan tek oyuncu; benim bildiğim Şota Arveladze'dir. Genelde penaltıcılar krallığa yakın olur..