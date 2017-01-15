Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı maç için Ankara'ya geldi.
Siyah-beyazlı takımı, Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.
İç hatlar terminali çıkışında meşale yakan taraftarlar, "Ankara sizlere deplasman değil" tezahüratında bulundu.
Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle siyah-beyazlı ekibi taşıyan otobüs, havalimanından güçlükle ayrıldı.
Daha sonra konaklayacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.
Beşiktaş'ta yeni transferler Ryan Babel ve Matej Mitrovic de Ankara'ya getirildi.
Beşiktaş'a Ankara'da Coşkulu Karşılama
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı maç için Ankara'ya geldi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı maç için Ankara'ya geldi.
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