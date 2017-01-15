Beşiktaş'a Ankara'da Coşkulu Karşılama

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı maç için Ankara'ya geldi.



Siyah-beyazlı takımı, Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.



İç hatlar terminali çıkışında meşale yakan taraftarlar, "Ankara sizlere deplasman değil" tezahüratında bulundu.



Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle siyah-beyazlı ekibi taşıyan otobüs, havalimanından güçlükle ayrıldı.



Daha sonra konaklayacağı otele geçen kafile, maç saatini beklemeye başladı.



Beşiktaş'ta yeni transferler Ryan Babel ve Matej Mitrovic de Ankara'ya getirildi.