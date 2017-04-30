Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali Başladı
BEŞİKTAŞ Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlenen Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.
BEŞİKTAŞ Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlenen Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Şair Ataol Behramoğlu'nun üstlendiği festivalde Türkiye'deki şairlerin yanı sıra farklı ülkelerden şairler de yer alıyor.
30 Nisan-3 Mayıs'ta Abbasağa Parkı'nda gerçekleşecek festivale Ataol Behramoğlu, Pelin Batu, Cengiz Bektaş, Ülkü Tamer, Bianchi Vincenzo, Uldis Berzin, Ahmet Telli, Gülseli İnal, Ion Deaconescu, Nicolae Dabija, Ayten Mutlu, Erdal Alova, Aba Müslim Çelik, Turgay Fişekçi, Yusuf Alper, Metin Celal, Altay Öktem,Hülya Deniz Ünal, Hael Srour, Kate Newmann, Arai Takako, Amal Al Jubouri, Emel İrtem, Gökçenur Ç.,Yaprak Öz, Cindy Lynn Brown, Efe Duyan, Neslihan Yalman, Gonca Özmen, Francesca Cricelli, Ahmed Jundi, Kaan Koç ve Mahmoud Al Taweel'in katılımıyla düzenleniyor.
11 ÜLKEDEN 31 ŞAİRE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Toplamda 11 ülkeden 31 şairin katılacağı festivalde şiir, müzik ve doğa iç içe olacak. Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali'ne Türkiye'den ve İtalya, Brezilya, Letonya, Romanya, Moldova, Danimarka, Suriye, Irak, Japonya, İrlanda, Suudi Arabistan'dan katılacak seçkin şairler, şiir severlerle buluşacak.
"FESTİVAL AÇILIŞIMIZI YAPIYORUZ"
Festival hakkında konuşan Şair Ataol Behramoğlu, "Bugün Abbasağa Parkı'nda festivalimizin açılışımızı yapıyoruz. Bu yılın önemi özelliklerinden biride tabi geçen yılda söz konusuydu bu yıl yine çok değerli müzisyenler var örneğin kapanışta Gülsin Onay konseri var bu çok önemlidir. Vedat Sakman, Tuna Kiremitçi, Haluk Çetin gibi değerli müzisyen arkadaşlarımızda ciddi katkılarda bulunacaklar. Bu yıl dünya şiir hareketinin çağrısıyla Nisan ayındaki bütün şiir festivalleri ulaşabildiğimiz bütün festivalleri ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı sloganıyla geçekleşecek. Böylece bu sloganı da insani çağrıyı da yaşama geçirmiş oluyoruz." dedi.