Beşiktaş, 2 Dakikada Avantajını Yitirdi
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısında 1-0 öne geçen Beşiktaş, son dakikalarda yediği gollerle rakibine 2-1 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısında 1-0 öne geçen Beşiktaş, son dakikalarda yediği gollerle rakibine 2-1 yenildi.
Rakibi karşısında 15. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen ve uzun süre bu üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıdaki baskıya fazla direnemedi.
Beşiktaş, savunmadaki hatalarla Olympique Lyon'a mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2 dakikada üst üste yediği gollerle avantajını yitirdi. 83. dakikada Tolisso'nun golüne engel olamayan Beşiktaş, 84. dakikada da Morel'in golüyle 2-1 geriye düştü. Karşılaşmada başka gol olmazken, siyah-beyazlı ekip, çeyrek final ilk mücadelesini 2-1 geride tamamladı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Bu sezonki 2. Avrupa yenilgisi
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki ikinci yenilgisini Olympique Lyon karşısında aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesinde Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Olympique Lyon'a da 2-1 yenildi.
Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta mağlup olmayan Beşiktaş, bu organizasyonda da ilk yenilgisini almış oldu. Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisini Olympique Lyon sonlandırdı.
Babel'den Avrupa gollerine devam
Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Ryan Babel, son dönemlerdeki formunu sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekibin son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmada iki gol birden atan Babel, Olympique Lyon karşısında da bu sevinci yaşadı. Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla üçüncü Avrupa golüne imza attı.
Son 5 maçta gol buldu
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 5 maçta da rakip fileleri havalandırmayı bildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile yaptığı iki karşılaşmada da gol bulan siyah-beyazlı ekip, Olympiakos karşısında da bu sevinci yaşadı. Çeyrek finalde Olympique Lyon ile yaptığı ilk maçta da gole ulaşan Beşiktaş, serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.
Marcelo ve Rafael cezalı
İki takımın İstanbul'da yapacağı maç öncesi Marcelo Guedes ile Rafael, cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta 21. dakikada sarı kart gören Marcelo ile Olympique Lyon'da 19. dakikada sarı kartla cezalandırılan Rafael, rövanş maçında forma giyemeyecek.
Tosic-Mitrovic değişikliği
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, savunmanın göbeğinde görev alan Matej Mitrovic'in üst üste hatalar yapmasının ardından savunmada değişiklik yaptı.
Dusko Tosic'i stopere çeken Güneş, Mitrovic'i ise savunmanın solunda görevlendirdi. Mitrovic, 64. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Taraftarlar yine yabancı madde attı
Beşiktaş'ın 15. dakikada attığı golün ardından bazı siyah-beyazlı taraftarlar, meşale yaktı.
Taraftarların bazıları, ellerindeki yanıcı maddeleri alt tribündeki Olympique Lyonlu seyircilere atınca Beşiktaşlı futbolcular, bu bölüme giderek yabancı madde atılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Maçın hakemi Antonio Mateu Lahoz da siyah-beyazlı oyunculardan, taraftarları bu yönde uyarlamalarını istedi.
Olympique Lyon'un attığı iki golde ise Beşiktaş'ın savunduğu kale arkasındaki tribünde yer alan taraftarlar, sahaya inerek gol sevinçlerini yaşadı.