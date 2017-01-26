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Beşiktaş 1 Puana Razı Oldu
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Beşiktaş 1 Puana Razı Oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş 1 Puana Razı Oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Dunya.com


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