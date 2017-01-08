Beşiktaş, 1.96 Boyundaki Pylyp Budkivsky'i Radara Aldı

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün yaptığı açıklamadan sonra Eto'o defterini kapatan Beşiktaş, yeni golcü adaylarına yöneldi.

ŞENOL HOCA'NIN İSTEDİĞİ GİBİ

Shakhtar Donetsk'in oyuncusu olan ve Anhzi'de kiralık oynayan Pylyp Budkivsky'inin menajerler tarafından önerilmesiyle Siyah-Beyazlılar bu oyuncuyu gündemine almaya karar vedi. 1.96 boyunda ve 24 yaşında olan Pylyp Budkivsky pivot santrafor özellikleri teknik direktör Şenol Güneş'in istediği golcü tipine uyuyor.

ZORYA'DA HER 2 MAÇTA 1 GOLÜ VARDI

Shakhtar ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Budkivsky için hem Anzhi hem de Shakhtar ile görüşerek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Geçen sezon Zorya'da kiralık oynayan Budkivsky 34 maçta 17 gol atarken bu sezon Anzhi'ye kiralandı ve 22 maçta 5 gol attı.