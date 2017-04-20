Beşikkaya Mahallesi'ne Yeni Kültür Merkezi

Altındağ Belediyesi, Beşikkaya Mahallesi'nde özellikle kadınlara yönelik faaliyetlerin yapılacağı kültür merkezini 2017 yılı sonunda bitirmesi planlıyor.



Bölgedeki önemli bir ihtiyacı daha karşılayacak olan yeni kültür merkezinin inşaatına 2017 yılı ocak ayında başlandı. İnşaat aşamasında kısa süre içerisinde büyük mesafe katedildi. 5 bin 500 metrekarelik inşaat alanıyla Altındağ'ın modern yapısına ayak uyduracak olan kültür merkezi, hem kültür merkezi hem düğün salonu olarak işlev görecek.



En alt kattaki 300 kişilik düğün salonu Altındağlı vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. 500 kişilik konferans salonunun bulunduğu zemin katta ise seminer, konferans, sempozyumlar düzenlenecek. Yine bu kattaki 3 derslik Altındağlı kadınların el becerilerinin gelişmesi için çalışma atölyesi olarak da kullanılabilecek. 1. katta ise 9 derslik yer alacak ve kadınlar bu sınıflarda okuma yazmadan İngilizce'ye kadar birçok eğitim alacak. Bu kattaki çok amaçlı salon ve kütüphane ise eğitimin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. - ANKARA