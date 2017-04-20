Beşikdüzü'nde Geçtiğimiz Yıl Eylül Ayında Meydana Gelen Sel Felaketinin Ardından Tersip Bentleri...

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde geçtiğimiz yıl 21 Eylül'de 3 kişinin ölümü ve milyonlarca lira da zararla sonuçlanan sel felaketinin ardından ilçede tekrar bu tür felaketler yaşanmaması için çalışmalar sürüyor.



Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, geçtiğimiz yıl ilçenin son 100 yılın en büyük sel felaketini yaşadığını hatırlattı. İlçenin bir daha böyle bir sel felaketi yaşamaması için 4 adet su bendi yaptıklarını belirten Bıçakçıoğlu, "Sel felaketleri Karadeniz'in kaderi diyelim. Biz bu derelerin özgür akmasını sağlayamadık. Derelerin önlerini binalarla, yollarla kestik. Şehir alçakta kaldı. 21 Eylül 2016 günü en yoğun sel felaketini yaşadık. Beşikdüzü 100 yılda böyle bir felaket görmedi. Selden sonra sayın bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla, sel anında dere yataklarından gelen çamur, taş, toprağı, ağacı tutabilecek tersip bentlerinin inşaatına başladık. İlk 5 tanesinin ihalesi yapıldı. DSİ, 4 tane tersip bendini bitirdi. Artık aşırı yağmur olduğu zaman dağlardan gelen taşlar, kayalar, topraklar, ağaçlar derelerin dar menfezlerini tıkamayacak ve bu su çarşıya girmeyecek. Bununla ilgili çalışma devam ediyor" dedi.



Önceden yapılacak harcamanın sel sonrası 100 katına çıktığını kaydeden Bıçakçıoğlu, "Sel sonrası meydana gelen zararların devlete masrafı çok daha fazla. Yani bizim alacağımız önlemin maddi boyutu 1 ise selin bize maddi boyutu 100 TL oluyor. Yani biz 1 TL önceden harcamayı akıl edemiyoruz, seli yaşıyoruz, hayatlar canlar gidiyor. Son selde 3 vatandaşımızı kaybettik. Tedbirleri almıyoruz, 1 TL harcamaktan imtina ediyoruz, planlayamıyoruz veya düşünemiyoruz. Sel oluyor aklımız başımıza geliyor. Hadi şunu yapalım, bunu yapalım diyoruz, 100 TL harcıyoruz. Şimdi şükürler olsun, stadımızı yapıyoruz, meydan parkımız yıkılmıştı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ihalesini yaptı. Başkan Gümrükçüoğlu'na teşekkür ediyoruz, bize çok büyük katkı yaptı. Büyükşehir sel boyunca hep yanımızda oldu, ilçemizden hiç gitmedi. Hala TİSKİ vasıtasıyla binaların altını temizliyoruz. İnşallah bundan sonra alacağımız tedbirlerle böyle bir felaketi yaşamayız" ifadelerini kullandı. - TRABZON