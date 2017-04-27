- Besi çiftliğinde yangın



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta besi çiftliğinde küspe makinesinde yaşanan şase sonrası yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesinde bulunan besi çiftliğinde çıktı. Yaklaşık 500 büyükbaş hayvanın bulunduğu besi ahırındaki yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi hayvanları telef olmaktan kurtardı. Küspe makinesinde yaşanan şase sonrası çıkan yangın, 45 dakika sonra tamamen söndürüldü.