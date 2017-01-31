Beş Yaşındaki Kızını Boğan Anne, Hastanede Kendini Astı

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinin Karlsruhe kenti yakınlarındaki 10 bin nüfuslu Bad Wildbad kasabasında, üç çocuk annesi olan kadın, geçtiğimiz çarşamba günü 5 yaşındaki kızını boğarak öldürmüştü.

ANNE TÜRK ASILLI

41 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü Biberach Hastanesi'nde dün sabah odasında kendini asmış olarak bulundu. Temizlikçi kadının bulduğu E.E'ye doktorların müdahalesinin sonuç vermediği kaydedildi. Alman basını, kendini asan annenin Türk asıllı olduğunu bildirdi.

KARDEŞLERİ EVDEYKEN BOĞDU

Cinayeti işleyen anne, polise suçunu itiraf edip teslim olmuştu. Tübingen Savcılığı, gözaltına alınan kadının ifadesinin alındığını, cinayet hakkında çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu. Cinayet kurbanı kızın iki ağabeyinin evde olduğu ancak kardeşlerin işlenen cinayetten haberleri olmadığı öğrenildi. Babanın ise cinayetin işlendiği gün evde bulunmadığı açıklandı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Polis beş yaşındaki kıza yapılan otopsi sonucunda, çocuğun boğularak öldürüldüğünü, Türk asıllı bildirilen annenin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve tedavisi için bir kliniğe yatırıldığını açıklamıştı.