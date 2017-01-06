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Bes'te Katılımcı Fonu Yüzde 24 Büyüdü
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Bes'te Katılımcı Fonu Yüzde 24 Büyüdü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı fon büyüklüğü 53,41 milyar liraya ulaştı.

Bes'te Katılımcı Fonu Yüzde 24 Büyüdü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı fon büyüklüğü 53,41 milyar liraya ulaştı.

Kaynak: Dunya.com

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