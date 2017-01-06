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Bes'te Katılımcı Fonu Yüzde 24 Büyüdü
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Bes'te Katılımcı Fonu Yüzde 24 Büyüdü
6 Ocak 2017 Cuma 17:27
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı fon büyüklüğü 53,41 milyar liraya ulaştı.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı fon büyüklüğü 53,41 milyar liraya ulaştı.
Kaynak:
Dunya.com
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