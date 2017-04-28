Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,055013 0,61 Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013993 0,55 Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,034346 0,52 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053987 0,50 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,051091 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011925 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027993 0,35 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,035689 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,014166 0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018777 0,59 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012614 0,58 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012952 0,57 Groupama Em. Katkı EYF 0,012967 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013990 0,39 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,020143 0,33 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014293 0,24 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014224 0,15 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Gr. Kat. Es. EYF 0,014761 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF 0,040752 0,03 Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,028262 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,041282 0,03 Avivasa Em. ve Ha. Birinci Para Piy. EYF 0,041300 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF 0,042202 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)