Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022250 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027845 0,29 Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040635 0,25 Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038521 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,041968 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020636 0,22 Aegon Emeklilik ve Hay. Glr.Am.Hisse Senedi EYF 0,081448 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,046620 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,029582 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027896 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,059408 1,04 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021239 0,24 Aegon Emeklilik ve Hay. Dengeli EYF 0,050266 0,24 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046375 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF 0,018572 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,013158 0,16 Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012380 0,07 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014964 0,03 Axa Hay. ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010159 0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010170 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010197 0,04 Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF 0,010198 0,04 Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF 0,010214 0,04 Vakıf Em. Başlangıç EYF 0,010217 0,04 Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010217 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)