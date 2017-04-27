Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022250 0,30
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF
|0,022250
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,027845
|0,29
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,040635
|0,25
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,038521
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Ar. EYF
|0,041968
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020636
|0,22
|Aegon Emeklilik ve Hay. Glr.Am.Hisse Senedi EYF
|0,081448
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF
|0,046620
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF
|0,029582
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027896
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,059408
|1,04
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021239
|0,24
|Aegon Emeklilik ve Hay. Dengeli EYF
|0,050266
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,046375
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF
|0,018572
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF
|0,013158
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012380
|0,07
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF
|0,014964
|0,03
|Axa Hay. ve Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010159
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,010170
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010197
|0,04
|Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF
|0,010198
|0,04
|Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF
|0,010214
|0,04
|Vakıf Em. Başlangıç EYF
|0,010217
|0,04
|Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010217
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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