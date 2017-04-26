Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Groupama Em. Gelir Am. Kamu Borç. Ar. EYF 0,046752 0,04 Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç.Araç. EYF 0,015737 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,013633 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,049199 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,050106 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011908 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018583 0,99 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,041229 0,95 Allianz Hayat Em. Büy. Am. His. Sen. EYF 0,076399 0,86 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,040518 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,088785 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058798 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,018274 0,43 Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Esnek EYF 0,080843 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,012176 0,35 Aegon Emeklilik ve Hay. Esnek EYF 0,015813 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013979 0,37 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014295 0,18 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013681 0,18 Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,013137 0,15 Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,018148 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,028245 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015779 0,03 BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,041167 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,041257 0,03 Avivasa Em. ve Ha. Birinci Para Piy. EYF 0,041275 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)