Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,040001 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,049957 0,38 Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013897 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,049059 0,36 Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,022558 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011766 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,055174 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,045517 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,028884 0,48 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027629 0,48 Groupama Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF 0,048823 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018552 0,44 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012838 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012805 0,40 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012507 0,39 Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,014059 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019994 0,39 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014720 0,37 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013804 0,34 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Gr. Kat. Es. EYF 0,014745 0,26 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014274 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015997 0,23 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016443 0,23 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015150 0,23 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016570 0,23 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016176 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,041142 0,09 Avivasa Em. ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF 0,038771 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF 0,042151 0,09 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,041232 0,09 Avivasa Em. ve Ha. Birinci Para Piy. EYF 0,041250 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)