Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Ara
BİST 92.564 %0,57
DOLAR 3,6399 %-0,04
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0699 %-0,16
ALTIN 149,80 %-0,20
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014410 0,37
AvivaSA Em. ve Hay.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014410 0,37
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,048881 0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,039846 0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,049767 0,25
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013845 0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011725 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,028747 1,33
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,045295 1,33
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,017268 1,32
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,086159 1,24
Allianz Hayat Em. Büy. Am. His. Sen. EYF 0,074162 1,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,014177 0,72
Vakıf Em. Esnek EYF 0,043462 0,68
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018470 0,60
NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,082508 0,55
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,012017 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014129 0,73
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013757 0,67
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019917 0,52
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013603 0,27
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017776 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,028203 0,03
Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015755 0,03
Avivasa Em. ve Ha. Birinci Para Piy. EYF 0,041213 0,03
Avivasa Em. ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF 0,038736 0,03
Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,038998 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bireysel Emeklilik Sistemi, Mavi Jeans, Avivasa, Finans, Aviva, Mavi, Kaza, Asya, Piyasa, Emeklilik