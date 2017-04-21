Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014410 0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,048881 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,039846 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,049767 0,25 Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013845 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011725 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,028747 1,33 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,045295 1,33 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,017268 1,32 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,086159 1,24 Allianz Hayat Em. Büy. Am. His. Sen. EYF 0,074162 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,014177 0,72 Vakıf Em. Esnek EYF 0,043462 0,68 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018470 0,60 NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,082508 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,012017 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014129 0,73 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013757 0,67 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019917 0,52 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013603 0,27 Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017776 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,028203 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015755 0,03 Avivasa Em. ve Ha. Birinci Para Piy. EYF 0,041213 0,03 Avivasa Em. ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF 0,038736 0,03 Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,038998 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)