Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014410 0,37
AvivaSA Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF
|0,014410
|0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,048881
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup
|0,039846
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF
|0,049767
|0,25
|Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF
|0,013845
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011725
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF
|0,028747
|1,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF
|0,045295
|1,33
|Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,017268
|1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,086159
|1,24
|Allianz Hayat Em. Büy. Am. His. Sen. EYF
|0,074162
|1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF
|0,014177
|0,72
|Vakıf Em. Esnek EYF
|0,043462
|0,68
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF
|0,018470
|0,60
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF
|0,082508
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF
|0,012017
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,014129
|0,73
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,013757
|0,67
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,019917
|0,52
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013603
|0,27
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,017776
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF
|0,028203
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015755
|0,03
|Avivasa Em. ve Ha. Birinci Para Piy. EYF
|0,041213
|0,03
|Avivasa Em. ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF
|0,038736
|0,03
|Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF
|0,038998
|0,03
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