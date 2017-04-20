Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014357 0,24 Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038658 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,013603 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013810 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027955 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,014075 0,66 Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF 0,010641 0,16 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF 0,028744 0,15 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010626 0,12 MetLife Em. ve Hay. Alt. Standart EYF 0,012584 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014940 0,09 Axa Hay. ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010142 0,03 Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010150 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010166 0,03 Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010169 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Em. Lik. Es. EYF 0,031324 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015750 0,03 BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,041092 0,03 Avivasa Em. ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF 0,038724 0,03 Allianz Hayat Em.Para P. Emanet Likit Kamu EYF 0,033287 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)