Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014357 0,24
Allianz Hayat Em.Glr.Am.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF
|0,014357
|0,24
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,038658
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,013603
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF
|0,013810
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,027955
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF
|0,014075
|0,66
|Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF
|0,010641
|0,16
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF
|0,028744
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,010626
|0,12
|MetLife Em. ve Hay. Alt. Standart EYF
|0,012584
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF
|0,014940
|0,09
|Axa Hay. ve Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010142
|0,03
|Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,010150
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010166
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010169
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Em. Lik. Es. EYF
|0,031324
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015750
|0,03
|BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF
|0,041092
|0,03
|Avivasa Em. ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF
|0,038724
|0,03
|Allianz Hayat Em.Para P. Emanet Likit Kamu EYF
|0,033287
|0,03
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