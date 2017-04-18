Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053392 0,47 Groupama Em. Gelir Am. Kamu Borç. Ar. EYF 0,046427 0,46 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,050524 0,46 Ziraat Hayat ve Em. Gelir Amaç.Kamu Borçl.Ar.EYF 0,014203 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,039800 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011633 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027182 1,07 Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,061012 0,92 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,034317 0,87 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,040540 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,084905 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018332 0,69 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF 0,028657 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013078 0,54 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012770 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012735 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019704 0,90 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013987 0,81 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013628 0,69 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014620 0,24 Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,018020 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF 0,010175 0,04 Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010193 0,04 Allıanz Yaşam ve Em. Başlangıç EYF 0,010203 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç EYF 0,010240 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. Likit Kamu EYF 0,038712 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)