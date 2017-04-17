Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039395 0,74
BNP Paribas Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF
|0,039395
|0,74
|BNP Paribas Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.Bor.Arç.EYF
|0,041909
|0,68
|Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kmu.D.B.A.EYF
|0,040834
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,031190
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,060142
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011573
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,017627
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018293
|0,58
|Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF
|0,023574
|0,51
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,089436
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,084283
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032112
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,058790
|0,49
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,035765
|0,49
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021475
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF
|0,017877
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012629
|0,58
|Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF
|0,013133
|0,20
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,014259
|0,19
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,017713
|0,18
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF
|0,014920
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,016546
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,017051
|0,47
|Vakıf Em. Altın EYF
|0,017352
|0,46
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016774
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016376
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF
|0,038952
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF
|0,042064
|0,09
|BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF
|0,041054
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF
|0,041164
|0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015736
|0,09
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