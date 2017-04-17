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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039395 0,74
BNP Paribas Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039395 0,74
BNP Paribas Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.Bor.Arç.EYF 0,041909 0,68
Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kmu.D.B.A.EYF 0,040834 0,68
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031190 0,67
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,060142 0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011573 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,017627 0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018293 0,58
Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,023574 0,51
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,089436 0,50
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,084283 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032112 0,55
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058790 0,49
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035765 0,49
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021475 0,47
Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,017877 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012629 0,58
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,013133 0,20
Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014259 0,19
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017713 0,18
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014920 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016546 0,48
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,017051 0,47
Vakıf Em. Altın EYF 0,017352 0,46
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016774 0,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016376 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,038952 0,09
Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF 0,042064 0,09
BNP Paribas Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,041054 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF 0,041164 0,09
Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015736 0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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