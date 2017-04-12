Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,033833 0,22 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Grup EYF 0,032189 0,21 Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,034170 0,21 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,053159 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,039626 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027315 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Standart EYF 0,012255 0,25 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012471 0,24 Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013927 0,22 Groupama Em. Katkı EYF 0,012737 0,21 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010614 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010142 0,03 NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010169 0,03 Avivasa Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010179 0,03 Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010195 0,03 Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010073 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016358 0,24 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016853 0,23 Vakıf Em. Altın EYF 0,017150 0,22 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016451 0,22 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,016008 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Para Piy. İki.Lik. Esnek EYF 0,029926 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. Likit Kamu EYF 0,038650 0,03 Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF 0,013507 0,03 Vakıf Em. Başlangıç EYF 0,010177 0,03 Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010177 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)