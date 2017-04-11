Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013754 0,26 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,050187 0,25 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053035 0,23 Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF 0,020600 0,23 BNP Paribas Cardif Em. Gelir Amaç. Kamu Brç.Ar. EYF 0,042569 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011646 1,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,090228 3,48 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,039835 3,24 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,017756 3,11 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,016782 3,10 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,028471 3,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,082143 2,05 NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF 0,027392 1,87 Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,018086 1,73 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018335 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Unil. B.A.Grup Esnek EYF 0,014616 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014128 1,38 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019943 1,25 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013761 1,25 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014715 0,45 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013578 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF 0,010158 0,05 NN Hay. Em. Başlangıç EYF 0,010173 0,05 Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010178 0,05 Metlife Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010187 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF 0,018351 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)