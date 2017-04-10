Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,054244 0,43 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,045925 0,42 Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,040062 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,060518 0,42 Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,061316 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,039590 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047314 0,44 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010599 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032516 0,24 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021671 0,22 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,036256 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012750 0,33 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014262 0,23 Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,013167 0,17 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014897 0,16 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Gr. Kat. Es. EYF 0,014691 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016467 1,14 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016965 1,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016294 1,10 Vakıf Em. Altın EYF 0,017265 1,09 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016561 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,041062 0,09 Groupama Em. Likit-Esnek EYF 0,038106 0,09 Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015703 0,09 Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,028111 0,09 Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010171 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)