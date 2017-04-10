Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,054244 0,43
Allianz Yaşam ve Em. İkin.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,054244
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF
|0,045925
|0,42
|Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF
|0,040062
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,060518
|0,42
|Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF
|0,061316
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF
|0,039590
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,047314
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,010599
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032516
|0,24
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021671
|0,22
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,036256
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012750
|0,33
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,014262
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF
|0,013167
|0,17
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF
|0,014897
|0,16
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Gr. Kat. Es. EYF
|0,014691
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,016467
|1,14
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016965
|1,10
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016294
|1,10
|Vakıf Em. Altın EYF
|0,017265
|1,09
|Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF
|0,016561
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,041062
|0,09
|Groupama Em. Likit-Esnek EYF
|0,038106
|0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015703
|0,09
|Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF
|0,028111
|0,09
|Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010171
|0,09
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