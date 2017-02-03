Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

3 Şubat 2017 Cuma 15:19

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları



Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kamu Borç.EYF 0,020166 0,22

Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç.