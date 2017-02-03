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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kamu Borç.EYF 0,020166 0,22
Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kamu Borç.EYF 0,020166 0,22
Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF 0,012591 0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,048720 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,038954 0,19
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,052539 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011213 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,038474 1,01
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,016704 0,89
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,079871 0,82
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,016057 0,75
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,057375 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,016905 0,54
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,013179 0,36
Aegon Emeklilik ve Hay. Dengeli EYF 0,048153 0,32
Aegon Emeklilik ve Hay. Esnek EYF 0,015174 0,31
Halk Hayat ve Em. Esnek EYF 0,014840 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,018811 0,21
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,013417 0,19
Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,017627 0,09
Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF 0,015911 0,09
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013175 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF 0,018020 0,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piy. Likit EYF 0,016384 0,03
Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF 0,013257 0,03
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,010015 0,03
Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 0,010059 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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