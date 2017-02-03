Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kamu Borç.EYF
|0,020166
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF
|0,012591
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF
|0,048720
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup
|0,038954
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,052539
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011213
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF
|0,038474
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,016704
|0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,079871
|0,82
|Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,016057
|0,75
|Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,057375
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF
|0,016905
|0,54
|Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF
|0,013179
|0,36
|Aegon Emeklilik ve Hay. Dengeli EYF
|0,048153
|0,32
|Aegon Emeklilik ve Hay. Esnek EYF
|0,015174
|0,31
|Halk Hayat ve Em. Esnek EYF
|0,014840
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,018811
|0,21
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,013417
|0,19
|Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF
|0,017627
|0,09
|Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF
|0,015911
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013175
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF
|0,018020
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piy. Likit EYF
|0,016384
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF
|0,013257
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF
|0,010015
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF
|0,010059
|0,03