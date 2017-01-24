Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EYF
|0,015680
|0,78
|MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF
|0,015251
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,053292
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF
|0,023770
|0,73
|Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,033316
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010883
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024475
|0,55
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,018197
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF
|0,036520
|0,16
|MetLife Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. EYF
|0,018128
|0,03
|Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF
|0,064762
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012629
|0,73
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012379
|0,70
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,012372
|0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012335
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012807
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF
|0,017521
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,012986
|0,08
|Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF
|0,015838
|0,07
|Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF
|0,017178
|0,05
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF
|0,014336
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piy.Lik.Kamu EYF
|0,017492
|0,03
|NN Hay. Em. Likit Esnek EYF
|0,041293
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piy. Likit EYF
|0,016344
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. Likit Kamu EYF
|0,037872
|0,03
|Garanti Em. Hay. Likit Esnek EYF
|0,043052
|0,03