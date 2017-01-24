Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EYF 0,015680 0,78 MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,015251 0,73 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,053292 0,73 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF 0,023770 0,73 Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,033316 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010883 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024475 0,55 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,018197 0,34 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,036520 0,16 MetLife Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. EYF 0,018128 0,03 Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF 0,064762 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012629 0,73 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012379 0,70 Groupama Em. Katkı EYF 0,012372 0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012335 0,67 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012807 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,017521 0,09 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012986 0,08 Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF 0,015838 0,07 Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF 0,017178 0,05 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014336 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piy.Lik.Kamu EYF 0,017492 0,03 NN Hay. Em. Likit Esnek EYF 0,041293 0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piy. Likit EYF 0,016344 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. Likit Kamu EYF 0,037872 0,03 Garanti Em. Hay. Likit Esnek EYF 0,043052 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)