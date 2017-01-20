Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,031352
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF
|0,044527
|0,31
|Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF
|0,038922
|0,30
|Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF
|0,059540
|0,29
|MetLife Em. ve Hay.Gelir Am.Kamu Dış Brç.A.EYF
|0,022629
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,047055
|0,51
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021752
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,055641
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Pera Y Esnek Grup EYF
|0,017071
|0,13
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF
|0,036222
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012583
|0,37
|Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010033
|0,30
|Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF
|0,012491
|0,10
|Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF
|0,017164
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF
|0,012737
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF
|0,010030
|0,04
|Allianz Hayat Em.Para P. Likit Kamu EYF
|0,040209
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF
|0,017961
|0,04
|NN Hay. Em. Likit Esnek EYF
|0,041252
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF
|0,041078
|0,03