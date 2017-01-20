Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Ara
BİST 82.825 %0,64
DOLAR 3,8216 %-0,15
EURO 4,0697 %-0,33
PARİTE 1,0647 %-0,13
ALTIN 147,84 %-0,28
FAİZ 11,33 %0,71
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031352 0,41
Allianz Yaşam ve Em. İkin.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031352 0,41
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,044527 0,31
Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,038922 0,30
Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,059540 0,29
MetLife Em. ve Hay.Gelir Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,022629 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047055 0,51
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021752 0,29
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,055641 0,25
Allianz Yaşam ve Em. Pera Y Esnek Grup EYF 0,017071 0,13
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,036222 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012583 0,37
Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010033 0,30
Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF 0,012491 0,10
Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF 0,017164 0,06
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,012737 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 0,010030 0,04
Allianz Hayat Em.Para P. Likit Kamu EYF 0,040209 0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF 0,017961 0,04
NN Hay. Em. Likit Esnek EYF 0,041252 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF 0,041078 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>