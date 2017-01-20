Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031352 0,41 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,044527 0,31 Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,038922 0,30 Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,059540 0,29 MetLife Em. ve Hay.Gelir Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,022629 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047055 0,51 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021752 0,29 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,055641 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Pera Y Esnek Grup EYF 0,017071 0,13 Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,036222 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012583 0,37 Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010033 0,30 Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF 0,012491 0,10 Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF 0,017164 0,06 Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,012737 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 0,010030 0,04 Allianz Hayat Em.Para P. Likit Kamu EYF 0,040209 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy.Likit Kamu EYF 0,017961 0,04 NN Hay. Em. Likit Esnek EYF 0,041252 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. Lik. Es. EYF 0,041078 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)