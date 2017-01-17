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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015396 0,48
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015396 0,48
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,015022 0,47
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,052934 0,42
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF 0,023603 0,41
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013376 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010741 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023804 0,79
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,031128 0,56
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,012768 0,40
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,033858 0,36
Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF 0,063842 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Ama.Esn. Emk. EYF 0,016957 0,45
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012531 0,45
Vakıf Em. Esnek EYF 0,040527 0,43
Groupama Em. Katkı EYF 0,012281 0,43
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012292 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012834 0,34
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017003 0,15
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013016 0,12
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014181 0,08
Katılım Em. ve Hay. Alt. Es. EYF 0,012119 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç EYF 0,010016 0,03
BNP Par. Car. Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF 0,040055 0,03
Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF 0,027489 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF 0,040182 0,02
Allianz Hayat Em.Para P. Emanet Likit Kamu EYF 0,032497 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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