Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY
|0,015396
|0,48
|MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF
|0,015022
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,052934
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF
|0,023603
|0,41
|Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF
|0,013376
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010741
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023804
|0,79
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,031128
|0,56
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,012768
|0,40
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,033858
|0,36
|Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF
|0,063842
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Ama.Esn. Emk. EYF
|0,016957
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012531
|0,45
|Vakıf Em. Esnek EYF
|0,040527
|0,43
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,012281
|0,43
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012292
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,012834
|0,34
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,017003
|0,15
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013016
|0,12
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014181
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Es. EYF
|0,012119
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç EYF
|0,010016
|0,03
|BNP Par. Car. Em. Para Piy. Bir. Likit Esnek EYF
|0,040055
|0,03
|Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF
|0,027489
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF
|0,040182
|0,02
|Allianz Hayat Em.Para P. Emanet Likit Kamu EYF
|0,032497
|0,02