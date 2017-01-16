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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015322 0,74
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015322 0,74
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,014951 0,69
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,052713 0,53
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF 0,023507 0,53
Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,032961 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010710 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,053574 1,09
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,038655 0,88
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,047817 0,87
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023618 0,85
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,030954 0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,011065 0,69
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012434 0,56
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012241 0,55
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012475 0,55
Groupama Em. Katkı EYF 0,012229 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012791 0,66
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,016978 0,27
Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,017420 0,23
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014169 0,23
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013001 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF 0,015338 0,08
Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF 0,037993 0,08
Axa Hayat ve Em. Para Piy.Likit Esnek EYF 0,014455 0,08
Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF 0,013196 0,08
AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF 0,037759 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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