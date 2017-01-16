Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY
|0,015322
|0,74
|MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF
|0,014951
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,052713
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF
|0,023507
|0,53
|Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,032961
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010710
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,053574
|1,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF
|0,038655
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF
|0,047817
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023618
|0,85
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,030954
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF
|0,011065
|0,69
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,012434
|0,56
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012241
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012475
|0,55
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,012229
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,012791
|0,66
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,016978
|0,27
|Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF
|0,017420
|0,23
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014169
|0,23
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013001
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Likit Esnek EYF
|0,015338
|0,08
|Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF
|0,037993
|0,08
|Axa Hayat ve Em. Para Piy.Likit Esnek EYF
|0,014455
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Likit Esnek EYF
|0,013196
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF
|0,037759
|0,07