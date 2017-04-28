Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022081 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022081 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027653 -0,69
NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,032470 -0,68
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038267 -0,66
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040370 -0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018063 -0,98
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020496 -0,68
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,093098 -0,56
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,041856 -0,47
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,056083 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010342 -1,89
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058749 -1,11
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035388 -0,77
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046057 -0,69
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021110 -0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012317 -0,51
Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,018129 -0,04
Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF 0,016297 -0,02
Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,015318 -0,02
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014963 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,014633 -0,61
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015620 -0,61
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,015880 -0,61
Vakıf Emek. Altın EYF 0,016554 -0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016085 -0,61


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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