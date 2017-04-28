Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022081 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027653 -0,69 NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,032470 -0,68 Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038267 -0,66 Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040370 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018063 -0,98 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020496 -0,68 NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,093098 -0,56 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,041856 -0,47 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,056083 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010342 -1,89 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058749 -1,11 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035388 -0,77 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046057 -0,69 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021110 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012317 -0,51 Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,018129 -0,04 Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF 0,016297 -0,02 Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,015318 -0,02 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014963 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,014633 -0,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015620 -0,61 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,015880 -0,61 Vakıf Emek. Altın EYF 0,016554 -0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016085 -0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)