Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,022081 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat Em. Gelir Amaç.Kamu Dış Borç.Ar. EYF
|0,022081
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,027653
|-0,69
|NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF
|0,032470
|-0,68
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,038267
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,040370
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018063
|-0,98
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020496
|-0,68
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,093098
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF
|0,041856
|-0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF
|0,056083
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF
|0,010342
|-1,89
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,058749
|-1,11
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,035388
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,046057
|-0,69
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021110
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012317
|-0,51
|Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF
|0,018129
|-0,04
|Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF
|0,016297
|-0,02
|Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF
|0,015318
|-0,02
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF
|0,014963
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın EYF
|0,014633
|-0,61
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,015620
|-0,61
|Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF
|0,015880
|-0,61
|Vakıf Emek. Altın EYF
|0,016554
|-0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016085
|-0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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