Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,034169 -0,17
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF
|0,034169
|-0,17
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF
|0,053659
|-0,16
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Grup EYF
|0,032503
|-0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,054677
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF
|0,013916
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011905
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,018509
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF
|0,041104
|-0,30
|Ziraat Hayat ve Em. Büy. Am.Hisse Sen.EYF
|0,015859
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018241
|-0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF
|0,056315
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF
|0,018667
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012878
|-0,21
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012541
|-0,20
|Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF
|0,014082
|-0,18
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,012901
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,013935
|-0,31
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,020076
|-0,29
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,014259
|-0,25
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,017833
|-0,13
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013666
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016363
|-0,47
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016100
|-0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,015716
|-0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016183
|-0,46
|Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF
|0,015977
|-0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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