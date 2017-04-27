Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,034169 -0,17 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,053659 -0,16 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Grup EYF 0,032503 -0,16 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,054677 -0,15 Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013916 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011905 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018509 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,041104 -0,30 Ziraat Hayat ve Em. Büy. Am.Hisse Sen.EYF 0,015859 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018241 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,056315 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018667 -0,41 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012878 -0,21 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012541 -0,20 Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,014082 -0,18 Groupama Em. Katkı EYF 0,012901 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013935 -0,31 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,020076 -0,29 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014259 -0,25 Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017833 -0,13 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013666 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016363 -0,47 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016100 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015716 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016183 -0,46 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,015977 -0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)