Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039075 -0,41
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039075 -0,41
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,052836 -0,39
Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,059802 -0,38
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,044833 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,059035 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027875 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,014210 -0,29
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010625 -0,24
Vakıf Em. Esnek EYF 0,043726 -0,07
Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF 0,010650 -0,06
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035621 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012371 -0,31
Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014208 -0,06
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Gr. Kat. Es. EYF 0,014742 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015933 -0,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016258 -0,29
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015617 -0,29
Vakıf Emek. Altın EYF 0,016732 -0,29
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016051 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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