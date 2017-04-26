Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039075 -0,41 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,052836 -0,39 Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,059802 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,044833 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,059035 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027875 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,014210 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010625 -0,24 Vakıf Em. Esnek EYF 0,043726 -0,07 Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF 0,010650 -0,06 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035621 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012371 -0,31 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014208 -0,06 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Gr. Kat. Es. EYF 0,014742 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015933 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016258 -0,29 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015617 -0,29 Vakıf Emek. Altın EYF 0,016732 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016051 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)