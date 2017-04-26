Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039075 -0,41
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF
|0,039075
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,052836
|-0,39
|Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF
|0,059802
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF
|0,044833
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,059035
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027875
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF
|0,014210
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,010625
|-0,24
|Vakıf Em. Esnek EYF
|0,043726
|-0,07
|Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF
|0,010650
|-0,06
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,035621
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012371
|-0,31
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,014208
|-0,06
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Gr. Kat. Es. EYF
|0,014742
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,015933
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016258
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015617
|-0,29
|Vakıf Emek. Altın EYF
|0,016732
|-0,29
|Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF
|0,016051
|-0,29
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