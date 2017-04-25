Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF0,036885-1,47 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,036885
|-1,47
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,030562
|-1,22
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,053042
|-1,18
|BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF
|0,038795
|-1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,059255
|-1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018162
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,058359
|-0,95
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021135
|-0,84
|BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF
|0,012091
|-0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Pera Y Esnek Grup EYF
|0,017502
|-0,02
|Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF
|0,012715
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012409
|-1,20
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,014217
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF
|0,013117
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,015981
|-2,19
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,015834
|-2,11
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016487
|-2,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016305
|-2,11
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016221
|-2,11
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