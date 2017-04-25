Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF0,036885-1,47 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF0,036885-1,47
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF0,030562-1,22
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF0,053042-1,18
BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF0,038795-1,12
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF0,059255-1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF0,018162-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF0,058359-0,95
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF0,021135-0,84
BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF0,012091-0,17
Allianz Yaşam ve Em. Pera Y Esnek Grup EYF0,017502-0,02
Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF0,012715-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF0,012409-1,20
Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF0,014217-0,40
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF0,013117-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,015981-2,19
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,015834-2,11
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF0,016487-2,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,016305-2,11
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016221-2,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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