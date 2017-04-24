Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027764 -0,34 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022173 -0,32 Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038407 -0,31 Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040539 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,025975 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,031987 -0,26 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035518 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF 0,018479 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)