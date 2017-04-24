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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027764 -0,34
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027764 -0,34
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022173 -0,32
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038407 -0,31
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040539 -0,30
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF 0,025975 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,031987 -0,26
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035518 -0,21
Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF 0,018479 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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