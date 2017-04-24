Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027764 -0,34
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,027764
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF
|0,022173
|-0,32
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,038407
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,040539
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF
|0,025975
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,031987
|-0,26
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,035518
|-0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF
|0,018479
|-0,02
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