Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037403 -0,74 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,030906 -0,70 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,053579 -0,68 BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039173 -0,66 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037400 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020530 -1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010451 -1,68 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,045996 -0,77 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021294 -0,49 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035591 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032071 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012551 -0,63 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014242 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,013116 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015115 -0,92 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016532 -0,92 Vakıf Em. Altın EYF 0,017102 -0,92 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016139 -0,91 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015960 -0,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)