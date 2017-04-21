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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037403 -0,74
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037403 -0,74
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,030906 -0,70
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,053579 -0,68
BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039173 -0,66
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037400 -0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020530 -1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF 0,010451 -1,68
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,045996 -0,77
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021294 -0,49
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035591 -0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032071 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012551 -0,63
Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014242 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,013116 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015115 -0,92
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016532 -0,92
Vakıf Em. Altın EYF 0,017102 -0,92
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016139 -0,91
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015960 -0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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