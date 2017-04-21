Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037403 -0,74
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,037403
|-0,74
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,030906
|-0,70
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,053579
|-0,68
|BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF
|0,039173
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF
|0,037400
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020530
|-1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Pera 3 Grup Degişken EYF
|0,010451
|-1,68
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,045996
|-0,77
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021294
|-0,49
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,035591
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032071
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012551
|-0,63
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,014242
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF
|0,013116
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın EYF
|0,015115
|-0,92
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016532
|-0,92
|Vakıf Em. Altın EYF
|0,017102
|-0,92
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016139
|-0,91
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015960
|-0,91
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