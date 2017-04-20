Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037681 -0,49
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,037681
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,031123
|-0,48
|Vakıf Em. Gelir Ama. 1. Esnek EYF
|0,018313
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF
|0,045689
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,060195
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011645
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018055
|-1,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF
|0,039724
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF
|0,040657
|-0,76
|Ziraat Hayat ve Em. Büy. Am.Hisse Sen.EYF
|0,015255
|-0,68
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,038856
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF
|0,017944
|-0,54
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021399
|-0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. B.A.Grup Esnek EYF
|0,014549
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,058789
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF
|0,018359
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,013666
|-0,59
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,014026
|-0,53
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,019814
|-0,44
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012631
|-0,43
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014648
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,016452
|-0,76
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,016107
|-0,75
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016685
|-0,75
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016288
|-0,75
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016959
|-0,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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