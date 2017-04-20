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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037681 -0,49
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037681 -0,49
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031123 -0,48
Vakıf Em. Gelir Ama. 1. Esnek EYF 0,018313 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,045689 -0,39
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,060195 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011645 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018055 -1,26
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,039724 -0,82
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,040657 -0,76
Ziraat Hayat ve Em. Büy. Am.Hisse Sen.EYF 0,015255 -0,68
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,038856 -0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,017944 -0,54
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021399 -0,53
Allianz Yaşam ve Em. Unil. B.A.Grup Esnek EYF 0,014549 -0,42
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058789 -0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018359 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013666 -0,59
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014026 -0,53
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019814 -0,44
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012631 -0,43
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014648 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016452 -0,76
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,016107 -0,75
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016685 -0,75
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016288 -0,75
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016959 -0,75


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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