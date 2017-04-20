Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,037681 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031123 -0,48 Vakıf Em. Gelir Ama. 1. Esnek EYF 0,018313 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,045689 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,060195 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011645 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018055 -1,26 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,039724 -0,82 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,040657 -0,76 Ziraat Hayat ve Em. Büy. Am.Hisse Sen.EYF 0,015255 -0,68 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,038856 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,017944 -0,54 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021399 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. Unil. B.A.Grup Esnek EYF 0,014549 -0,42 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058789 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018359 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013666 -0,59 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014026 -0,53 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019814 -0,44 Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012631 -0,43 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014648 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016452 -0,76 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,016107 -0,75 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016685 -0,75 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016288 -0,75 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016959 -0,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)