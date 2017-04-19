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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053282 -0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053282 -0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,049629 -0,20
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013803 -0,20
Fiba Em. ve Hay. Glr. Am. Kamu Bor. Arç. EYF 0,012814 -0,19
BNP Paribas Cardif Em. Gelir Amaç. Kamu Brç.Ar. EYF 0,042755 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018286 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013962 -0,21
Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF 0,043429 -0,20
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012501 -0,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012746 -0,19
Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF 0,014007 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,013129 -0,07
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014927 -0,05
Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,015293 -0,01


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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