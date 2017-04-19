Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053282 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,049629 -0,20 Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013803 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Glr. Am. Kamu Bor. Arç. EYF 0,012814 -0,19 BNP Paribas Cardif Em. Gelir Amaç. Kamu Brç.Ar. EYF 0,042755 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018286 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013962 -0,21 Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF 0,043429 -0,20 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012501 -0,19 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012746 -0,19 Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF 0,014007 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,013129 -0,07 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014927 -0,05 Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,015293 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)