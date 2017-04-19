Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053282 -0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,053282
|-0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF
|0,049629
|-0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF
|0,013803
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay. Glr. Am. Kamu Bor. Arç. EYF
|0,012814
|-0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Gelir Amaç. Kamu Brç.Ar. EYF
|0,042755
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018286
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF
|0,013962
|-0,21
|Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF
|0,043429
|-0,20
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012501
|-0,19
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012746
|-0,19
|Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF
|0,014007
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF
|0,013129
|-0,07
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF
|0,014927
|-0,05
|Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF
|0,015293
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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