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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037336 -0,61
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037336 -0,61
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031004 -0,60
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,053580 -0,56
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,059807 -0,56
Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,060582 -0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020816 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021361 -0,53
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058510 -0,48
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046188 -0,46
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035635 -0,36
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032038 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012565 -0,51
Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014255 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016479 -0,40
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016984 -0,39
Vakıf Em. Altın EYF 0,017284 -0,39
Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015276 -0,39
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016312 -0,39


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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