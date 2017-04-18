Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037336 -0,61 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031004 -0,60 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,053580 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,059807 -0,56 Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,060582 -0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020816 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021361 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,058510 -0,48 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046188 -0,46 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035635 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032038 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012565 -0,51 Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF 0,014255 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016479 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016984 -0,39 Vakıf Em. Altın EYF 0,017284 -0,39 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015276 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016312 -0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)