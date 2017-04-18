Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037336 -0,61
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF
|0,037336
|-0,61
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,031004
|-0,60
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,053580
|-0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,059807
|-0,56
|Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF
|0,060582
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,020816
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,021361
|-0,53
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,058510
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,046188
|-0,46
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,035635
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032038
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012565
|-0,51
|Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF
|0,014255
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,016479
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016984
|-0,39
|Vakıf Em. Altın EYF
|0,017284
|-0,39
|Axa Hayat ve Em. Altın EYF
|0,015276
|-0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016312
|-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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