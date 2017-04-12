Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039504 -0,32 Vakıf Em. Gelir Amaç. K.D.B.A. EYF 0,044542 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031400 -0,24 BNP Paribas Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.Bor.Arç.EYF 0,042074 -0,23 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,054071 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011640 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018537 -0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,054179 -0,51 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,016986 -0,51 Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,016705 -0,46 Garanti Em. Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,085324 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047233 -0,38 NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,081900 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032380 -0,29 NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF 0,027321 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,018040 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019846 -0,49 Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012728 -0,41 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,014080 -0,34 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014671 -0,30 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Gr. Kat. Es. EYF 0,014715 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)