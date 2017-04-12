Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039504 -0,32
Vakıf Em. Gelir Amaç. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF
|0,039504
|-0,32
|Vakıf Em. Gelir Amaç. K.D.B.A. EYF
|0,044542
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,031400
|-0,24
|BNP Paribas Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.Bor.Arç.EYF
|0,042074
|-0,23
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,054071
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011640
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018537
|-0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF
|0,054179
|-0,51
|Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,016986
|-0,51
|Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF
|0,016705
|-0,46
|Garanti Em. Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF
|0,085324
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,047233
|-0,38
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF
|0,081900
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032380
|-0,29
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF
|0,027321
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF
|0,018040
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,019846
|-0,49
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,012728
|-0,41
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,014080
|-0,34
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014671
|-0,30
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Gr. Kat. Es. EYF
|0,014715
|-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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