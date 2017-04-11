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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027994 -0,35
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027994 -0,35
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022351 -0,35
Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038716 -0,34
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040850 -0,31
Halk Hayat ve Em. Gel.Am. Kamu Dış Brç.Ar. EYF 0,020865 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021488 -0,68
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018686 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF 0,010607 -0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032475 -0,13
Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,036211 -0,12
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010592 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016319 -0,90
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016814 -0,89
Vakıf Em. Altın EYF 0,017112 -0,89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016150 -0,88
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016629 -0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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