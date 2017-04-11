Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027994 -0,35
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,027994
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF
|0,022351
|-0,35
|Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,038716
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,040850
|-0,31
|Halk Hayat ve Em. Gel.Am. Kamu Dış Brç.Ar. EYF
|0,020865
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,021488
|-0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,018686
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF
|0,010607
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,032475
|-0,13
|Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF
|0,036211
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,010592
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,016319
|-0,90
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,016814
|-0,89
|Vakıf Em. Altın EYF
|0,017112
|-0,89
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016150
|-0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016629
|-0,88
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