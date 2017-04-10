Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Ara
BİST 90.217 %1,94
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,43 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014300 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011475 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026697 -0,48
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,059854 -0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,053110 -0,37
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,016569 -0,37
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,027619 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,014064 -0,21
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018052 -0,20
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF 0,028453 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,017779 -0,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Esnek EYF 0,015428 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013591 -0,82
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013936 -0,39
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019696 -0,16
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013524 -0,10
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017697 -0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bireysel Emeklilik Sistemi, Mavi Jeans, Avivasa, Finans, Aviva, Mavi, Asya