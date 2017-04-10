Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF
|0,014300
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,011475
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026697
|-0,48
|Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,059854
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF
|0,053110
|-0,37
|Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,016569
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF
|0,027619
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF
|0,014064
|-0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF
|0,018052
|-0,20
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF
|0,028453
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF
|0,017779
|-0,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. Esnek EYF
|0,015428
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,013591
|-0,82
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF
|0,013936
|-0,39
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF
|0,019696
|-0,16
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013524
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,017697
|-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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