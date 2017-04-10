Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014300 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011475 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026697 -0,48 Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,059854 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,053110 -0,37 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,016569 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,027619 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,014064 -0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018052 -0,20 Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF 0,028453 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Pera H Esnek Grup EYF 0,017779 -0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Esnek EYF 0,015428 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013591 -0,82 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013936 -0,39 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019696 -0,16 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013524 -0,10 Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017697 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)