Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Ara
BİST 83.525 %0,48
DOLAR 3,8632 %1,09
EURO 4,1386 %0,69
PARİTE 1,0704 %-0,44
ALTIN 147,49 %0,02
FAİZ 11,44 %0,70
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EYF 0,015517 -0,74
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EYF 0,015517 -0,74
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,015127 -0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,047416 -0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,038583 -0,44
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,049090 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010879 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,080830 -1,35
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,075686 -1,31
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,015776 -1,31
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,015258 -1,30
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,025017 -1,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,076198 -0,76
NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF 0,025598 -0,67
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,011181 -0,64
Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF 0,014242 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF 0,015785 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,013047 -0,78
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017060 -0,34
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014329 -0,27
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013077 -0,24
Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF 0,014370 -0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bireysel Emeklilik Sistemi, Anadolu Hayat, Anadoluhayat, Avivasa, Aviva, Bıst, Asya