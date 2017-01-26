Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EYF 0,015517 -0,74 MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,015127 -0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,047416 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,038583 -0,44 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,049090 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010879 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,080830 -1,35 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,075686 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,015776 -1,31 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,015258 -1,30 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF 0,025017 -1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,076198 -0,76 NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF 0,025598 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,011181 -0,64 Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF 0,014242 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF 0,015785 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,013047 -0,78 Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,017060 -0,34 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014329 -0,27 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,013077 -0,24 Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF 0,014370 -0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)