Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EYF
|0,015517
|-0,74
|MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF
|0,015127
|-0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,047416
|-0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup
|0,038583
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF
|0,049090
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010879
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,080830
|-1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,075686
|-1,31
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,015776
|-1,31
|Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,015258
|-1,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF
|0,025017
|-1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF
|0,076198
|-0,76
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF
|0,025598
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF
|0,011181
|-0,64
|Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF
|0,014242
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF
|0,015785
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,013047
|-0,78
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,017060
|-0,34
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,014329
|-0,27
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,013077
|-0,24
|Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF
|0,014370
|-0,23