Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,052882
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup
|0,038413
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,047223
|-0,09
|Groupama Em. Gelir Am. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,044792
|-0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Borçl.Ar.Em.Yat.
|0,013757
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF
|0,013563
|-0,10
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012281
|-0,09
|Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF
|0,013561
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. İkinci Katkı EYF
|0,011411
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012712
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF
|0,017152
|-0,01
|Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF
|0,012488
|-0,01