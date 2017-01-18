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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,052882 -0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,052882 -0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçl. Araçları EYF Grup 0,038413 -0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,047223 -0,09
Groupama Em. Gelir Am. Kamu Borç. Ar. EYF 0,044792 -0,09
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Borçl.Ar.Em.Yat. 0,013757 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF 0,013563 -0,10
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012281 -0,09
Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013561 -0,09
Fiba Em. ve Hay. İkinci Katkı EYF 0,011411 -0,09
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012712 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF 0,017152 -0,01
Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF 0,012488 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Bireysel Emeklilik Sistemi, Avivasa, Aviva, Fiba