Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,013762 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,029308 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012418 -0,18 Halk Hayat ve Em. Alternatif Katkı EYF 0,013015 -0,18 Ziraat Hayat ve Em. Alternatif Esnek EYF 0,010264 -0,10 Ziraat Hayat ve Em. Alternatif Katkı EYF 0,012926 -0,09 Vakıf Em. Alternatif Katkı EYF 0,013442 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF 0,017081 -0,09 Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,014878 -0,05 Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF 0,012467 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)