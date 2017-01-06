Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF
|0,013762
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,029308
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012418
|-0,18
|Halk Hayat ve Em. Alternatif Katkı EYF
|0,013015
|-0,18
|Ziraat Hayat ve Em. Alternatif Esnek EYF
|0,010264
|-0,10
|Ziraat Hayat ve Em. Alternatif Katkı EYF
|0,012926
|-0,09
|Vakıf Em. Alternatif Katkı EYF
|0,013442
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF
|0,017081
|-0,09
|Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF
|0,014878
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF
|0,012467
|-0,02