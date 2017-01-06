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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,013762 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,013762 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,029308 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012418 -0,18
Halk Hayat ve Em. Alternatif Katkı EYF 0,013015 -0,18
Ziraat Hayat ve Em. Alternatif Esnek EYF 0,010264 -0,10
Ziraat Hayat ve Em. Alternatif Katkı EYF 0,012926 -0,09
Vakıf Em. Alternatif Katkı EYF 0,013442 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. Gelir Am. Alt. Kam. Bor. Ar. St. EYF 0,017081 -0,09
Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,014878 -0,05
Garanti Em. Hay. Alternatif Stand. EYF 0,012467 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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