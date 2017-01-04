Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Ara
BİST 76.395 %-0,29
DOLAR 3,5791 %-0,41
EURO 3,7324 %-0,18
PARİTE 1,0426 %0,23
ALTIN 134,06 %0,07
FAİZ 10,84 %-0,73
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF 0,012364 -0,33
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kamu Borç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF 0,012364 -0,33
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kamu Borç.EYF 0,019832 -0,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF 0,019952 -0,32
Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,021591 -0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF 0,047872 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010408 -0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,014174 -1,64
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,075741 -1,55
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,070506 -1,46
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,032031 -1,39
Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,050634 -1,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF 0,010757 -0,82
NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF 0,073721 -0,81
Halk Hayat ve Em. Esnek EYF 0,014090 -0,80
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF 0,015112 -0,74
NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF 0,024845 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012135 -0,83
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,013871 -0,35
Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,017149 -0,27
Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF 0,015546 -0,25
Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF 0,013978 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>