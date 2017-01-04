Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

4 Ocak 2017 Çarşamba 15:19

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları



Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF 0,012364 -0,33

Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kamu Borç.