Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF
|0,012364
|-0,33
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kamu Borç.EYF
|0,019832
|-0,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF
|0,019952
|-0,32
|Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,021591
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF
|0,047872
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010408
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,014174
|-1,64
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,075741
|-1,55
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,070506
|-1,46
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,032031
|-1,39
|Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,050634
|-1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF
|0,010757
|-0,82
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF
|0,073721
|-0,81
|Halk Hayat ve Em. Esnek EYF
|0,014090
|-0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF
|0,015112
|-0,74
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Esnek EYF
|0,024845
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,012135
|-0,83
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,013871
|-0,35
|Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF
|0,017149
|-0,27
|Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF
|0,015546
|-0,25
|Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF
|0,013978
|-0,24