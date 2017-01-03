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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,021654 -0,16
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,021654 -0,16
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013340 -0,16
Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF 0,027042 -0,16
Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF 0,020016 -0,15
Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF 0,012405 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010489 -0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023003 -1,48
Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF 0,061262 -0,85
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,032483 -0,85
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,071549 -0,81
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,014980 -0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012677 -0,45
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,050256 -0,40
Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Büyüme Amaç.Esnek EYF 0,022070 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF 0,015225 -0,28
Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF 0,013909 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,016705 -0,22
Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,012834 -0,19
Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012237 -0,16
Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,014880 -0,06
Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,012581 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014506 -0,22
Vakıf Em. Altın EYF 0,015045 -0,22
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,014759 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,014302 -0,22
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,014425 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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