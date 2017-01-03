Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF
|0,021654
|-0,16
|Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF
|0,013340
|-0,16
|Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF
|0,027042
|-0,16
|Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF
|0,020016
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF
|0,012405
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,010489
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023003
|-1,48
|Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF
|0,061262
|-0,85
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,032483
|-0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,071549
|-0,81
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,014980
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012677
|-0,45
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,050256
|-0,40
|Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Büyüme Amaç.Esnek EYF
|0,022070
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF
|0,015225
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF
|0,013909
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF
|0,016705
|-0,22
|Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF
|0,012834
|-0,19
|Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF
|0,012237
|-0,16
|Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF
|0,014880
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF
|0,012581
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,014506
|-0,22
|Vakıf Em. Altın EYF
|0,015045
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF
|0,014759
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,014302
|-0,22
|Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF
|0,014425
|-0,21