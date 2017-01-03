Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,021654 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013340 -0,16 Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Araç. EYF 0,027042 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF 0,020016 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Glr. Ama. Kamu Bor. Arç. EYF 0,012405 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,010489 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023003 -1,48 Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF 0,061262 -0,85 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,032483 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,071549 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,014980 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012677 -0,45 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,050256 -0,40 Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Büyüme Amaç.Esnek EYF 0,022070 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF 0,015225 -0,28 Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF 0,013909 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF 0,016705 -0,22 Axa Hayat ve Em. Büy.Am.Alt.Es. EYF 0,012834 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF 0,012237 -0,16 Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF 0,014880 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF 0,012581 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014506 -0,22 Vakıf Em. Altın EYF 0,015045 -0,22 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,014759 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,014302 -0,22 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,014425 -0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)