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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,029168 -0,39
MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,029168 -0,39
MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015303 -0,36
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,014947 -0,29
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,035907 -0,24
Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,055676 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,016178 -0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,050458 -0,61
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,043109 -0,20
Fiba Em. ve Hay. İkinci Standart EYF 0,011639 -0,16
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,020458 -0,15
NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,033045 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,011757 -0,31
Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,013884 -0,14
Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF 0,013993 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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