Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,029168 -0,39 MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015303 -0,36 MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,014947 -0,29 Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,035907 -0,24 Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,055676 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,016178 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,050458 -0,61 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,043109 -0,20 Fiba Em. ve Hay. İkinci Standart EYF 0,011639 -0,16 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,020458 -0,15 NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,033045 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,011757 -0,31 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,013884 -0,14 Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF 0,013993 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)