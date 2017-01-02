Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF
|0,029168
|-0,39
|MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY
|0,015303
|-0,36
|MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF
|0,014947
|-0,29
|Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF
|0,035907
|-0,24
|Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF
|0,055676
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,016178
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,050458
|-0,61
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,043109
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay. İkinci Standart EYF
|0,011639
|-0,16
|Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF
|0,020458
|-0,15
|NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
|0,033045
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF
|0,011757
|-0,31
|Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF
|0,013884
|-0,14
|Asya Em. ve Hay. Büy. Amaçlı Gr. Kat. Es. EYF
|0,013993
|-0,07