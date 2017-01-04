Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) "Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Otomatik Katılım Bilgilendirme Programı" düzenlendi.



KOTO'nun salonunda gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Akif Eroğlu ve diğer ilgililer, 2003 yılında başlayan BES'in 13 yılda sağladığı gelişmeler aktarıldı.



Otomatik katılımla sistemden sağlanacak ivmeden bahsedilen toplantıda, katılımla işveren ve işçilere sağlayacak faydaları anlatıldı.



Toplantıda BES'le ilgili sunumlar da yapıldı.