Bes'e Otomatik Katılım Koto'da Anlatıldı

Bireysel emeklilikte otomatik katılım programı Kocaeli Ticaret Odası ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında Kocaelili işadamlarına anlatıldı.



Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı yetkilileri, Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Cem Kılıç ve Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bozdağı'nın konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda Kocaelili işadamlarına öncelikle 2003 yılında başlayan bireysel emeklilik sisteminin 13 yılda sağladığı gelişmeler anlatıldı. Otomatik katılımın işverenlere ve çalışanlara sağlayacağı faydalar ve sistemin neden gerekli olduğu aktarıldı. Türkiye Sigorta Birliği, Hazine Müsteşarlığı ve Emeklilik Gözetim Merkezi yöneticileri yaptıkları sunumların ardından Kocaeli Ticaret Odası üyelerinin sorularını yanıtlandı. - KOCAELİ