Beru
Nisan ayında Kılçık Mekan'da müziğe doyacaksınız.2001 yılında ney perküsyon ve gitar vokal olarak kurulan beru, 2 yil sonra grubun tarzını değiştirerek bugün yapmış oldukları alaturka pop rock tarzında cover ve beste çalışmaları ile bugüne kadar birçok sahne ve projede bulunmuştur.
Nisan ayında Kılçık Mekan'da müziğe doyacaksınız.
2001 yılında ney perküsyon ve gitar vokal olarak kurulan beru, 2 yil sonra grubun tarzını değiştirerek bugün yapmış oldukları alaturka pop rock tarzında cover ve beste çalışmaları ile bugüne kadar birçok sahne ve projede bulunmuştur.
Repertuvarlarında bulunan parçaların ağırlıklı olarak 90lar pop - arabeks parçaları ile kendilerine has alaturka rock ezgileriyle
coverladıkları parçalarla sahne almaktadırlar. 2012 yılında çalışmalarına ara veren grup 2015 ortalarında tekrar bir araya gelip konser projelerine devam etmektedirler.
Grup üyeleri ;
Ozan = Gitar&Vokal
Polat = Keman&piyano
Alper =Bass gitar
Hüseyin = Davul
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kılçık Mekan
Mekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1
Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Beru
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır