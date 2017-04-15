Nisan ayında Kılçık Mekan'da müziğe doyacaksınız.



2001 yılında ney perküsyon ve gitar vokal olarak kurulan beru, 2 yil sonra grubun tarzını değiştirerek bugün yapmış oldukları alaturka pop rock tarzında cover ve beste çalışmaları ile bugüne kadar birçok sahne ve projede bulunmuştur.



Repertuvarlarında bulunan parçaların ağırlıklı olarak 90lar pop - arabeks parçaları ile kendilerine has alaturka rock ezgileriyle



coverladıkları parçalarla sahne almaktadırlar. 2012 yılında çalışmalarına ara veren grup 2015 ortalarında tekrar bir araya gelip konser projelerine devam etmektedirler.



Grup üyeleri ;



Ozan = Gitar&Vokal



Polat = Keman&piyano



Alper =Bass gitar



Hüseyin = Davul



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kılçık Mekan



Mekan Adresi : Osmanağa mah. Karadut sok. No: 14 / 1



Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Beru



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır