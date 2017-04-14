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Bernanke: Fed Yeniden Düşünmeli
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Bernanke: Fed Yeniden Düşünmeli

Fed eski Başkanı Ben Bernanke, Fed'in enflasyon politikasını yeniden düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Bernanke: Fed Yeniden Düşünmeli

Fed eski Başkanı Ben Bernanke, Fed'in enflasyon politikasını yeniden düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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Ben Bernanke, Enflasyon, Politika, Fed